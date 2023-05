Sömmerda und der Ilm-Kreis beteiligen sich den Angaben nach an Plätzen in Erfurt, der Saale-Holzland-Kreis an Plätzen in Gera und Jena, Suhl und Hildburghausen an Plätzen in Meiningen. Dadurch könnten nicht alle Frauen bei Bedarf erreicht werden. Lange Fahrtwege und umständliche Erreichbarkeit hielten sie davon ab, ein Frauenhaus aufzusuchen. Oft seien diese aber die einzig qualifizierte Beratungsstellen.