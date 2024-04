Bildrechte: picture alliance / dpa | Jens Kalaene

Musik-Lizenzen Thüringen will Gema-Gebühren für Vereinsfeste übernehmen

17. April 2024, 19:42 Uhr

Egal ob auf Weihnachtsmärkten oder beim Amateurfußball in der Halbzeitpause - wird Musik bei Vereinsfesten abgespielt, fallen meist Gema-Gebühren an. Die Thüringer Landesregierung will nun ehrenamtlichen Vereinen und Organisationen helfen und die Zahlung übernehmen.