Sollten die Kosten für das Laternenfest in Halle weiter steigen, könne sich Grünen-Fraktionschefin Melanie Ranft alternativ vorstellen, auf bestimmten Flächen wie der Familienwiese keine Musik zu spielen. Im schlimmsten Fall, so gibt Mitbürger-Stadtrat Tom Wolter zu bedenken, müssten die höheren Gema-Lizenzkosten auf die Standgebühren umgelegt werden – zu Lasten der Händler. "Dann würde es keine Stände mehr geben", meint er.



So bleibt weiterhin offen, wie viel Geld die Stadt Halle für Musik auf dem Laternenfest einplanen muss. Tom Wolter will das Thema nun in den Ordnungs- und möglicherweise ebenso den Finanzausschuss einbringen. Die Stadtverwaltung kündigte an, nach neuen Einnahmequellen für das Laternenfest zu suchen. Knapp sechs Monate hat sie dafür noch Zeit.