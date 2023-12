Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Ave Maria"am Klavier, mit Streichern unterlegt, schallt aus den Lautsprecherboxen über den Weihnachtsmarkt in Aschersleben. In der Luft liegt der Geruch von Glühwein und Bratwurst. "Es ist ein Ros´entsprungen", ist der Soundtrack für die Mittagspause. Die Musik kommt von einer Playlist auf einem Computer in einer Hütte.

Martin Rothe hat sie zusammengestellt. Er ist Veranstaltungsfachmann, DJ und betreibt in der Vorweihnachtszeit eine Glühweinbude.

"Alle Jahre wieder, Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, Ave Maria, die ganzen Klassiker. Auch Jingle Bells ist mit dabei. Aber natürlich nicht so, wie man es kennt." Martin Rothe, Veranstaltungsfachmann

Weil das alte Lieder sind, fallen dafür mitunter keine Gema-Gebühren an. "Das Ganze eben Gema-frei, einfach aufgrund der Kostensituation, die ja nun hinlänglich bekannt ist."

Bei der Berechnung der Lizenzgebühren spielt die Fläche des Weihnachtsmarktes eine Rolle

Denn: bei der Höhe der Lizenzgebühren für die Gema, spielt auch die Veranstaltungsfläche eine Rolle. Vereinfacht: Je größer, desto teurer. Die Gema hatte Flächen neu erfasst. "Last Christmas" findet sich nicht in der Playlist. "Auf dem Platz wird das nicht gehen. Das ist halt ein Künstler, der sich durch die GEMA vertreten lässt und das ist genau die Musik, die wir halt aus Kostengründen nicht spielen dürfen", sagt Martin Rothe.

Deshalb läuft hier keine aktuelle Weihnachts-Popmusik, sondern eher traditionelles Liedgut. Und das klingt ganz besinnlich.

"Besser als gar nichts.", sagt eine Besucherin. "Es gehört zum Kulturgut irgendwo dazu", höre ich am Glühweinstand. "Hauptsache Weihnachtsmusik” Wer jetzt allerdings Tag um Tag die die Gema-freie Musikschleife hört, sind die Händler in ihren Buden. "Ich träume da schon fast von", sagt der Bäcker am Handbrot-Stand. Natürlich dürfe man das nicht 24 Stunden am Tag hören, stellt er schmunzelnd fest.

Weihnachtsmarktbetreiber finden unterschiedliche Lösungen

Die Weihnachtsmarktbetreiber haben ganz unterschiedliche Lösungen gefunden. In Bernburg läuft Musik nur an den Karussells - wenn es kein Bühnenprogramm gibt. Still ist es hier ganz und gar nicht.

"Das macht den Markt ja auch lebendig", sagt Susan Rettig von der Bernburger Freizeit-GmbH. Pragmatismus zwischen Karussell und dampfenden Glühwein-Tassen.

In der Hütte von Martin Rothe auf dem Weihnachtsmarkt in Aschersleben wird gerade Punsch gezapft. Aus den Lautsprechern an der Glühwein-Theke läuft "All I want for Christmas" von Mariah Carey. Auch ein Weihnachtsklassiker - aber ein Gema-pflichtiges Stück. "Das funktioniert dadurch, dass wir eine geschlossene Hütte haben. Wir haben halt separat ne Gema-Anmeldung beantragt. Die wir auch bezahlen und dann sind wir natürlich frei und flexibel."