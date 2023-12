Auch sächsische Weihnachtsmärkte sind an dem Protest beteiligt. Sie verzichten auf Hintergrundmusik und Bühnenprogramme mit musikalischer Umrahmung, teilten die Betreiber unter anderem des Striezelmarkts und des Augustusmarkts in Dresden, des Canaletto-Markts in Pirna mit sowie auch des landesweit größten Weihnachtsmarkts in Leipzig. Hier zahlt die Stadt seit 2022 rund 18.000 Euro an Gema-Gebühren für Weihnachtsmarkt-Musik. Zuvor sind es laut Marktamt der Stadt nur rund 2.900 Euro gewesen.