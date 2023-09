Schließlich soll neben einem Ärzte-Scout, der bereits an der Uni Jena für ambulante Medizin wirbt, ein geplantes "Hausärztesicherstellungsgesetz" mehr Thüringer Medizinstudierenden davon abhalten, den Freistaat nach dem Studium zu verlassen. Nicht mehr nur die Abiturnote, also der Numerus Clausus, soll entscheidend sein, ein Medizinstudium an der Uni Jena aufnehmen zu können. Ein Kriterium soll künftig auch soziales Engagement sein, aber vor allem auch die Verpflichtung, nach dem Studium zehn Jahre in Thüringen zu praktizieren. Doch das Gesetz, das es in Sachsen schon gibt, soll erst Ende nächsten Jahres in die Praxis umgesetzt werden. Und die Opposition, auf deren Stimmen die rot-rot-grüne Landesregierung bei der Verabschiedung im Landtag angewiesen ist, hat schon Kritik angemeldet.

Aus dem Medizin-Studium in Jena berichtete die Ostthüringer Studentin Lena-Sophie Lehmann zwar, dass an der Uni Jena relativ früh auch auf eine Perspektive als niedergelassener Arzt eingegangen wird. Doch orientierten sich die meisten Studierenden weiter auf eine spätere Tätigkeit in einer Klinik - allein schon, weil das Studium fast nur an der Uni-Klinik stattfindet, ergänzte Medizin-Studentin Lea Thiede, die von der Ostsee an die Saale zum Studieren zog.

Es wird kein kollabierendes Gesundheitssystem geben. Gesundheitsökonom Andreas Schmid