Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen unter Kindern in Thüringen hoch. In den Wartezimmern zwischen Eisenach und Altenburg niest, schnupft und hustet es auch kurz vor den Weihnachtsferien von fast allen Stühlen. Die kleinen Patienten kommen mit ganz verschiedenen Leiden in die Praxen.

"Wir haben aber alles unter Kontrolle", sagt Dr. Dirk Rühling vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Thüringen. Er rechnet auch in den kommenden Wochen mit vielen erkrankten Kindern - und appelliert an Vernunft und Besonnenheit. Es seien derzeit zwar deutlich mehr Patienten als in den Vorjahren in Behandlung, die Zahl der schweren Fälle sei aber nicht überproportional höher.

Erkrankte Mitarbeiter auch in Arztpraxen

"Man sieht jetzt die Nachholeffekte", sagt Rühling mit Blick auf die vergangenen Corona-Jahre mit Kita- und Schulschließungen und entsprechend weniger sozialen Kontakten. "Sonst hatte man immer den neuesten Kindergartenjahrgang in der Praxis - und jetzt sind es drei Jahrgänge auf einmal. So viele Mittelohrentzündungen wie zuletzt habe ich lange nicht gesehen."

Zudem hüten auch so manche erkrankte Ärztinnen, Ärzte und ihre Mitarbeiter in diesen Tagen das Bett. Wenn man das alles zusammen betrachte, verstehe man die vollen Arztpraxen ganz gut, sagt Rühling. "Bei uns ist die Lage nicht anders als in anderen Branchen auch."

Die Zeit im Wartezimmer verkürzen sich auch junge Patienten gern mit einem Buch. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / photothek

Kindergärten und Schulen dürfen "Gesundschreibung" einfordern

Dass Eltern vermehrt zum Arzt kommen, um sich für Schule oder Kindergarten bescheinigen zu lassen, dass ihr Kind wieder gesund sei, erlebe er zumindest in seiner eigenen Praxis in Weimar zum Glück nicht, sagt Rühling.

Aus dem Thüringer Bildungsministerium heißt es dazu, dass viele Einrichtungen solch ein ärztliches Attest fordern würden - auf Grundlage eines Betreuungsvertrages. Obwohl es "eine gesetzliche Grundlage für die Wiederaufnahme von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach Krankschreibung nicht gibt".

Aufgrund der angespannten Situation in den Arztpraxen empfiehlt das Ministerium deshalb, genau zu prüfen, ob solch eine "Gesundschreibung" tatsächlich erforderlich ist.

Wenn ein Kind nach einer medizinisch eher banalen Erkrankung wieder gesund ist, braucht es nicht nochmal zum Arzt zu kommen. Dirk Rühling Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Thüringen

Solche "Gesundschreibungen" dienten als "Beruhigungsmittel" für Eltern, Erzieher und Lehrer, sagt Kinderarzt Rühling. Das sei verständlich. Ganz nüchtern betrachtet hätten Kindergartenkinder jedoch ständig allerlei Infektionen, das sei ganz natürlich und nichts Neues.

Bei Erkältung generell keine Bescheinigung nötig

Notwendig sind Atteste über Genesungen - laut Infektionsschutzgesetz - generell nur bei bestimmten meldepflichtigen Krankheiten wie etwa bei Scharlach oder Parasitenbefall. Eine Übersicht dazu liefert das Robert-Koch-Institut. Für grippale Infekte ist in der Regel keine ärztliche Bescheinigung erforderlich. Das ist auch auch nach überstandener Covid-19-Erkrankung der Fall, sofern die Isolationspflicht eingehalten wurde.