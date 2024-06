Nach heftigen Unwettern am Wochenende ziehen einige Thüringer Landkreise eine erste Bilanz.

In Friedrichroda und Ernstroda im Landkreis Gotha waren mehr als 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Wie das Landratsamt am Montag sagte, konnte auch durch die Hilfe vieler Einwohner Schlimmeres verhindert werden. Gemeinsam mit den Feuerwehrleuten hatten sie am Samstag Sandsäcke verteilt und Treibgut beseitigt. Das war nötig geworden, weil der Schilfwasser-Bach über die Ufer getreten war und Bäume, Äste und Geröll anspülte.