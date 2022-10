Mit ihrer Ablehnung reagiert SPD-Finanzministerin Taubert (SPD) auf einen entsprechenden Vorschlag von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Thüringen stehe mit gut 30 Prozent abgegebener Erklärungen im Vergleich zu anderen Bundesländern gut da, so Taubert. Organisatorisch sei das Ministerium sehr zufrieden, so Taubert. Erst im nächsten Jahr würden säumige Eigentümer an die Abgabe erinnert. Insoweit gebe es noch viel Potenzial bis zum Jahresende, sagte Taubert.