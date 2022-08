Hilmar Speck, Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt Bildrechte: MDR/Louisa Behnke

Der Vizepräsident der Steuerberaterkammer Sachsen-Anhalt, Hilmar Speck, sagte MDR SACHSEN-ANHALT bereits am Freitag, seine Kammer habe Signale, nach denen eine Verlängerung der Abgabefrist in den Ministerien zumindest geprüft werde. Auch die Vorsitzende der Steuer-Gewerkschaft Sachsen-Anhalt, Iris Herfurth, erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, nach ihren Informationen werde eine Verlängerung der Frist geprüft.



Ab 2025 soll eine neue Grundsteuer-Berechnung gelten. Dafür müssen fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Das geschieht auf Grundlage von Angaben, die Eigentümer nun einreichen müssen. Mitte Juli war es dabei bei der Steuer-Plattform "Elster" zu technischen Schwierigkeiten gekommen. Sie war vorübergehend nicht erreichbar gewesen.