Am 31. Oktober lädt das Lutherhaus Eisenach zu einem bunten Programm für Kinder und Erwachsene ein: Das Museum bietet von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Kreativangebote, Sonderführungen und Überraschungen für die ganze Familie. Es gibt Linol- und Buchdruck, Kalligraphie, Kerzenziehen, Stempeldruck und vieles mehr. Wie Schüler einst vor mehr als 500 Jahren lernten, kann im Workshop "Unterricht wie zu Luthers Zeiten" hautnah erlebt werden. Kinder erwartet außerdem eine spannende Schatzsuche im Museum. Eintritt: fünf Euro.

Am 31. Oktober verwandeln sich die Geraer Museumshöhler am Nicoliaberg in ein gespenstisches Labyrinth. Der Geist Huckauf soll hier sein Unwesen treiben. Für Familien und Kinder bis zwölf Jahre ist der Familien-Gruselspaß von 16 bis 17:30 Uhr vorgesehen. Ab 19 Uhr richtet sich ein düsteres Programm an Jugendliche und Erwachsene. Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eine Taschenlampe mitzubringen. Es wird der normale Eintritt für Erwachsene erhoben, Kinder bis 18 Jahre zahlen 1,50 Euro.

Im Hofwiesenpark findet bis zum 3. November das Geraer Hebstvolksfest mit 29 Schaustellergeschäften statt. Und am 31. Oktober werden Kinder von 14 bis 18 Uhr mit Halloween-Gesichtern und gruseligen Glitzer-Tattoos verzaubert. Am 1. November erleuchtet ab 21:30 Uhr ein Höhenfeuerwerk den Himmel. Der Rummel hat täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet, Freitag, Samstag sowie am 30. Oktober sogar bis 23 Uhr.

Der Alternative Bärenpark Worbis lässt am 31. Oktober sein erstes Halloween-Event steigen. Um 10 Uhr geht's los. Es gibt Leckeres vom Grill, Kürbissuppe, Kürbis-schnitzen und weitere Bastelangebote für Kinder. Kostümierte Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Und für alle ab 16 Jahre bietet der Bärenpark ab 16 Uhr eine Gruselführung mit Gänsehaut-Garantie an. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich: worbis@baer.de oder unter 036074-20090.

Zwischen Burg Posterstein und Nöbdenitz ist ein Halloween-Pfad entstanden. Entlang des Sprotte-Erlebnispfads gibt es schon seit dem 20. Oktober schaurige Stationen und schreckliche Rätsel. In Nöbdenitz beginnt am 31. Oktober um 15 Uhr im Sportlerheim Nöbdenitz das Halloweenfest mit Hexenschmücken mit anschließendem Hexenverbrennen. Eine Schatzsuche mit schaurigen Gestalten beginnt um 17 Uhr. Es gibt sogar einen Gruselbereich, der nur für Erwachsene geöffnet wird. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Am 31. Oktober verwandelt sich Rudolstadt in eine schaurig-schöne Kulisse für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Von 17 bis 18:30 Uhr erwarten die kleinen Teilnehmer schaurige Geschichten und allerlei Gruseliges rund um die Saalegeister und die geheimnisvolle Stadtgeschichte. Treffpunkt ist am Rathaus, die Tour endet an der Stadtbibliothek. Kostümierungen werden mit einer kleinen Überraschung belohnt. Bitte Taschenlampen mitbringen. Anmeldung unter 03672-486440 oder per E-Mail an info@rudolstadt.de. Der Preis pro Kind beträgt sechs Euro, für Begleitpersonen drei Euro pro Person.