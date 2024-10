Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sieht der Haushalt Ausgaben von 13,75 Milliarden Euro vor, das sind 250 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Um die Ausgaben zu finanzieren, will die geschäftsführende Landesregierung aus Die Linke, SPD und Grünen alle Reserven aufbrauchen, darunter die Rücklage von 550 Millionen Euro sowie die restlichen Mittel aus dem Corona- und Energiehilfsfonds in Höhe von 260 Millionen Euro. Laut Finanzministerin Heike Taubert (SPD) bleibt am Ende dennoch eine Finanzlücke von 165 Millionen Euro.