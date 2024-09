Der Kreisverband Kyffhäuser-Kreis wollte die Wähler unter anderem mit dem Regionalthema "Unstrut-Bahn" überzeugen. "Das hat am Wahlkampfstand aber kaum gezogen", sagt Kreisverbandssprecher Armin Heinrich. Stattdessen hätte er viel Aufklärungsarbeit zu Falschinformationen geleistet. Die Gespräche seien dabei nicht mehr faktenbasiert gewesen, "häufig gab es auch Unterstellungen, dass wir schuld am Krieg in der Ukraine seien", so der Kreisverbandssprecher. "Es wurde ordentlich Stimmung gegen die Grünen gemacht - wir waren der Hassgegner in dieser Wahl", sagt Heinrich. Doch der Landesverband ist sich einig: Im Wahlkampf selbst seien keine großen Fehler gemacht worden.