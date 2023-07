"Was für dicke Dinger", dachten sich wohl die ersten Selbstpflücker, die beim Heidelbeerfest am Wochenende in Langenwolschendorf vorbeischauten. In diesem Jahr scheinen die blauen Leckerkugeln eher die Größe von Bärchen zu haben. "Wir hatten auch schon eine Heidelbeere mit knapp drei Zentimetern Durchmesser auf dem Tisch, da mussten wir sehr lachen", erzählt Annina Bannasch, die in dem Familienunternehmen den Hofladen organisiert.