Feldversuch in Italien Die Idee, einen essbaren Wald – einen "Food Forest" – anzubauen, reicht ins Jahr 2015 zurück. Damals gründete Stefano Massa ein Pilotprojekt in Italien. Dann zog er nach Deutschland, eröffnete einen gemeinnützigen Verein und setzte das erste Permakultur-Projekt in Halle-Ost um. Diese nachhaltige Form der Landwirtschaft beruht darauf, Kreisläufe der Natur nachzuahmen, indem beispielsweise Aussaat und Ernte den Jahreszeiten angeglichen werden. Seit vergangenem Jahr arbeitet Massa an einem neuen Vorhaben: dem Ernteweg. Sieben Flächen entlang eines Pfades sind geplant, zwei gibt es schon: eine neben dem Peißnitzhaus, eine zweite am Saalestrand. Die fünf weiteren werden entlang von Stadtparks und Kirchen und an der Saale entstehen. Wo genau, ist noch geheim, meint Stefano Massa: "Das wird eine Überraschung."