Für diese gibt es jedoch wiederum in Gera ein Entnahmeverbot. Dort darf schon seit mehreren Jahren kein Wasser mehr entnommen werden, auch wenn zuvor eine Erlaubnis vorlag. Im Saale-Orla-Kreis ist es ebenso schon seit mehreren Jahren verboten, Wasser aus Bächen, Flüssen, Seen, Teichen und Quellen zu entnehmen. Seit Sommer des vergangenen Jahres gilt das Verbot auch für Orla und Saale. Verboten ist im Saale-Orla-Kreis sogar, per Eimer oder Gießkanne Wasser zu entnehmen. Brunnen sind vom Verbot jedoch nicht betroffen.

In anderen Ostthüringer Regionen sind die Verbote nicht ganz so streng. So ist es im Kreis Greiz zumindest erlaubt, etwa mit Eimern oder Gießkannen Wasser per Hand abzuschöpfen. Alle weiteren Entnahmen müssen genehmigt werden. Im Altenburger Land wurde das Entnahmeverbot erst im April 2023 aufgehoben. Trotzdem gilt auch hier, dass nur per Hand - also mit Eimer oder Gießkanne - Wasser aus Flüssen und Bächen entnommen werden darf. Ansonsten ist eine Erlaubnis des Landratsamtes nötig.