Härtefall-Fonds Thüringer Energiehilfen kaum abgerufen: Was soll mit dem Geld passieren?

Hauptinhalt

Ende vergangenen Jahres hat der Thüringer Landtag einen Härtefall-Fonds beschlossen. 120 Millionen Euro stellt das Land für Unternehmen bereit, die durch gestiegenen Gas- und Energiepreise in existenzielle Not geraten. Bisher wurden die Hilfen kaum angefordert. Deshalb hat im Freistaat die Debatte begonnen: Was tun mit diesem Geld?