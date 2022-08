Der Thüringer CSD findet am 27. August mit Demonstrationen und Veranstaltungen in Erfurt statt. Die Bewegung geht auf ein Ereignis Ende Juni 1969 in New York zurück. Polizisten stürmten damals eine Bar in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen Willkür aus. Zu dieser Zeit gab es immer wieder gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen mit homosexuellem Zielpublikum.