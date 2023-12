Ein Blick auf die Börsenpreise in den vergangenen Jahren zeigt, dass schon im Sommer 2021, als die Corona-Pandemie anfing abzuklingen und die Konjunktur allmählich wieder ansprang, die Strompreise kletterten. Einen ersten kurzzeitigen Strompreisschock gab es im Dezember 2021, der bereits im Februar 2022 abgeflaut war, ehe der russische Angriffskrieg die Strompreise erneut nach oben katapultierte. Im August 2022 erreichten sie den Höchstwert und hatten damals das sechsfache Niveau der heutigen Preise. Seit Frühjahr 2023 verhalten sich die Strompreise wieder relativ stabil, auch wenn sie sich im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren ungefähr verdoppelt haben.

Die schwierige Entwicklung an den Strombörsen der vergangenen Jahre erklärt die Preisunterschiede bei den Thüringer Versorgern teilweise, denn jeder von ihnen verfolgt eine eigene Einkaufspolitik und ist durch die eigene Stromerzeugung unterschiedlich abhängig vom Weltmarkt. Dass die Stadtwerke Suhl zum Beispiel auch heute noch so günstigen Strom anbieten können, liegt an der eigenen Stromerzeugung in einer Müllverbrennungsanlage. Müll ist ein Brennstoff der nur geringe Kosten bei der Energieerzeugung verursacht. Versorger mit Gaskraftwerken hatten es in den vergangenen Jahren entsprechend schwieriger.

Einige Versorger kassierten 2023 ab

Die Thüringer Verbraucherzentrale beobachtet aber auch Versorger, die 2023 offenbar einfach nur abkassieren wollten: "Krass wird es, wenn ohnehin teure Versorger noch einen Sondervertrag haben, der extrem viel billiger ist als die Grundversorgung", sagt Ballod. "Denn offensichtlich können die preiswert einkaufen, geben die Preise aber nicht an eine bestimmte Kundengruppe weiter."

Beobachten lässt sich diese Preisdifferenz in den eigenen Angeboten besonders deutlich bei den Stadtwerken Weimar. Im Dezember 2023 verlangten sie im günstigsten Sondervertrag rund 34 Cent/kWh weniger als in der Grundversorgung. Auch beim Sömmerdaer Energieversorger betrug die Differenz 2023 rund 28 Cent/kWh. Mit beiden Energieversorgern hätte MDR THÜRINGEN gern über die Strompreisentwicklung gesprochen. Mit Verweis auf die bevorstehende Weihnachtszeit und die grassierende Krankheitswelle sagten beide das angefragte Interview ab. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Preisnachlässe für 2024 erwartet

Doch es gibt auch gute Nachrichten für Sömmerdaer und Weimarer Energiekunden. Beide Versorger haben angekündigt, 2024 ihre Preise für die Grundversorgung deutlich zu senken. Damit werden sich die Preise in der Grundversorgung in etwa an die günstigeren Tarife der Vertragskunden angleichen. "Ich vermute mal, dass da die Thüringer Kartellaufsicht eingegriffen hat", sagt Ballod und mahnt auch die Kommunen, darauf zu achten, mehr Fairness herzustellen: "Die Kommunen sitzen in den Aufsichtsgremien der Stadtwerke und müssen da ein Auge draufhaben, was sie ihren Bürgern zumuten."

2024 scheinen viele Thüringer Energieversorger ihre Strompreise weiter nach unten zu korrigieren. Die Preisspanne in der Grundversorgung wird nach einer vorläufigen Auswertung zwischen 29,8 Cent/kWh und 46,75 Cent/kWh liegen. Noch nicht mit eingepreist sind dabei aber die steigenden Netzentgelte, die deutschlandweit anziehen werden. Die Höchstspannungsnetzbetreiber haben angekündigt, ab 2024 um 3,31 Cent/kWh zu verteuern. Grund dafür sind die Kürzungen im Bundeshaushalt, denen ein 5,5 Milliarden schwerer Zuschuss zum Opfer gefallen ist.

Strompreis bleibt weiter hoch

Im Vergleich zum Vorkrisen-Niveau wird der Strompreis also vermutlich hoch bleiben. Ramona Ballod rät deshalb, die kostenlose Energieberatung der Thüringer Verbraucherzentrale in Anspruch zu nehmen. "Also ich würde in keinem Vertrag mehr bleiben, der 40 Cent die Kilowattstunde oder mehr verlangt." Noch immer seien viele Thüringer zu konservativ, wenn es um ihre Stromversorgung gehe. Vielen sei es zu heikel, den Stromversorger zu wechseln, weil so viele negative Beispiele im vergangenen Jahr in den Medien kursierten. Die positiven Beispiele blieben medial oft unbeachtet, so Ballod. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Rat zum Wechsel des Stromanbieters