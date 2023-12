Diese hätten die Kosten für das sogenannte Redispatch vervielfacht. Solche Kosten entstehen immer dann, wenn Netzengpässe verhindern, dass im Norden erzeugter Strom in den Süden transportiert wird. Dann, so Sewohl, müsse der jeweilige Netzbetreiber den nicht transportierten Strom quasi ersetzen. Der werde dann dort eingekauft, wo er ungehindert zum Abnehmer transportiert werden kann.

Außerdem, so Sewohl, gehe beim Stromtransport von Nord nach Süd über hunderte Kilometer auch elektrische Energie verloren. Die Netzbetreiber seien verpflichtet, diesen Verlust auszugleichen. Auch die dafür benötigten Strommengen seien inzwischen deutlich teurer als vor der Energie-Krise. Darüber hinaus würden auch Kosten für den Ausbau der Netze und deren Wartung in die Netzentgelte einfließen. Allerdings nicht in dem Maße wie die beiden anderen genannten Gründe, so der Sprecher.