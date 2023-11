Energiewende Netzentgelte steigen 2024 – Höhere Strompreise sehr wahrscheinlich

W er in Deutschland Strom bezieht, bezahlt nicht nur für seinen Verbrauch. Er zahlt auch für das Netz, das diesen Strom befördert. Unter anderem wird damit zum Beispiel die Instandhaltung finanziert, aber auch der Umbau im Zuge der Energiewende. Die Netzbetreiber hatten im vergangenen Monat angekündigt, dass sie die Entgelte im kommenden Jahr erhöhen werden.

Was das für unsere Stromrechnungen bedeutet, haben die Vergleichsportale Verivox und Check24 ausgerechnet. Check24-Sprecherin Johanna Ramoser erklärt: "Die Netzentgelte machen ein Viertel des Strompreises aus und im kommenden Jahr werden sie um elf Prozent steigen. Und ein Musterhaushalt muss dadurch im Schnitt bei einem Verbrauch von 5.000 Kilowattstunden 47 Euro mehr pro Jahr zahlen."

Die regionalen Unterschiede sind dabei allerdings erheblich. In Bayern und Nordrhein-Westfalen steigen die Entgelte etwa um 17 Prozent oder rund 70 Euro. In Sachsen und Sachsen-Anhalt geht es dagegen nur um acht Prozent oder rund 30 Euro nach oben. Weil die Entgelte dort aber bisher deutlich höher sind, gleichen sich die Kosten im Grunde nur an.