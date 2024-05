Unstrut-Hainich-Landrat Harald Zanker (SPD) ist eine Woche vor der Kommunalwahl gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen. Das teilte der 60-jährige SPD-Politiker selbst in den sozialen Netzwerken mit. Er sei am Pfingstsonntag auf dem Weg zur Pfingstmesse in Niederdorla bei starkem Regen ausgerutscht. Weil er zuvor bereits einen vierfachen Fußbruch erlitten habe, sei er zudem mit Krücken unterwegs gewesen.