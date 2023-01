Als Thomas Prochazka angefangen hat, zu studieren, hat er mit dem Leben an der Universität gefremdelt. Prochazka ist Arbeiterkind, das heißt, seine Eltern haben nicht studiert. So viel Theorie in kurzer Zeit zu lernen, sei ihm zum Beispiel schwer gefallen. Auch die Partymentalität seiner Kommilitonen, lieber erstmal zu feiern statt zu büffeln, sei ihm neu gewesen. Bei ihm Zuhause hat eine andere Arbeitsmoral geherrscht: "Setz dich hin, lerne und arbeite etwas, Spaß kannst du haben, wenn du mit dem Lernen fertig bist."

Prochazka hat einen steinigen Weg hinter sich. Nach dem Abitur 2003, hat er erst eine Ausbildung abgebrochen, dann ein Studium geschmissen und war vorübergehend auch arbeitslos. 2016 hat er seinen Abschluss in Elektrotechnik dann schließlich doch noch in Jena gemacht.

Während dieser Zeit erfährt er durch seinen Mitbewohner von der Initiative Arbeiterkind.de, geht auf ein Treffen der Ortsgruppe und fühlt sich dort auf Anhieb wohl: "Ich habe persönlich gemerkt: Ja, das bin ich, ich passe dazu. Und dann kam bei dem Treffen noch dieses Willkommensgefühl dazu: Wir hören dir auf Augenhöhe zu, wir verstehen dich, das hat für mich viel ausgemacht."

Fehlendes Wissen im Elternhaus als Nachteil im Studium

Die Initiative Arbeiterkind.de ist 2009 gegründet worden, um Menschen wie Prochazka zu unterstützen, die als Erste in ihrer Familie studieren wollen. Es geht dabei vor allem darum, Arbeiterkinder mit Informationen über das Studium zu versorgen. Zum Beispiel wie man ein Studium überhaupt finanziert.

Durch das Elternhaus bekommen Arbeiterkinder solche Informationen nicht immer mit und haben dann Schwierigkeiten während des Studiums. So war es zumindest bei Aron Bernt, auch er ist Mitglied in der Ortsgruppe Jena: "Ich habe mich immer so ein bisschen im Nachteil gefühlt. Alle hatten immer einen akademischen Background und wussten von den Erfahrungen ihrer Eltern oder ihrer Freunde. Und ich bin halt irgendwie ins kalte Wasser geworfen worden und habe keine Hilfe gehabt."

Auch Bernt hat einen ungeraden Lebenslauf. Nach der Schule hat er eine Ausbildung zum Metallbauschlosser gemacht, ist damit aber nicht zufrieden gewesen. Während er Vollzeit arbeitet, holt er sein Abitur an der Volkshochschule nach. Im Anschluss studiert er, Politik und Wirtschaft, bricht es aber nach wenigen Semestern wieder ab. Durch eine Doku entdeckt er Arbeiterkind.de.

In Thüringen bisher nur in Weimar, Erfurt und Jena

Arbeiterkind.de ist bundesweit in Ortsgruppen organisiert. Die Ortsgruppe Jena von Prochazka und Bernt ist, neben Weimar und Erfurt, eine der drei Thüringer Lokalgruppen. Anna Chombe ist die hauptamtliche Ansprechpartnerin von Arbeiterkind.de in Thüringen, wenn es nach Ihr geht, soll es aber nicht bei den Ortsgruppen bleiben: "Wir würden uns auch wünschen, an anderen Hochschulstandorten Gruppen zu initiieren. Wer also zum Beispiel an der Hochschule Schmalkalden oder Nordhausen studiert, darf sich sehr gerne angesprochen fühlen."

Das Ziel: Voneinander lernen

In den Gruppen organisieren Arbeiterkinder zum Beispiel Infoveranstaltungen an Schulen, um Jugendlichen Mut zu machen, an die Universität zu gehen. Die Arbeit ist dabei fast ausschließlich ehrenamtlich. Die Mitglieder der Ortsgruppen treffen sich aber auch zu Stammtischen, um Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen, wie Prochazka erklärt: "Der eine weiß zum Beispiel viel über Stipendien, der zweite weiß etwas über Studienfinanzierung, der dritte weiß, wie organisiere ich mich, der vierte weiß, welche Tipps gibt es fürs Lernen und der fünfte kennt Studienzweifel und psychische Probleme."