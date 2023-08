Aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Der Vertreter der Bundesanwaltschaft hat im Prozess um vier mutmaßliche Rechtsextremisten vor dem Thüringer Oberlandesgericht die Forderung nach einem Ende des Verfahrens zurückgewiesen. Dies hatte der Verteidiger des Hauptangeklagten zuvor gefordert. Der Generalbundesanwalt habe das Recht des 25-Jährigen auf ein faires Verfahren verletzt, so der Anwalt am Montag im Gerichtssaal in Jena.