Einer der Rocker, Benjamin Sch. ist nach MDR THÜRINGEN-Informationen sogenannter Secretary, also ein hochrangiges Mitglied des Clubs, der sich vor Jahren von den "Bandidos" abgespalten hatte. Fotos, die dem MDR THÜRINGEN vorliegen, zeigen Sch. mit der Tätowierung "BffB" auf dem Arm, in der Rocker-Szene steht das für "Bandidos forever, forever Bandidos". Der "Ghost Gang MC" sorgte in der Vergangenheit unter anderem mit Drogengeschäften für Schlagzeilen. Laut Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen besteht der Club in seiner heutigen Form seit 2003 und wird der nordrhein-westfälischen Rockerszene zugeordnet.