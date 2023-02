Immer mehr Kliniken in Thüringen bauen sogenannte Komfortstationen auf. Nach Angaben der Landeskrankenhausgesellschaft bieten vier Kliniken komplette Etagen mit Zimmern in Hotelausstattung an. Mitte Januar hatte das Katholische Krankenhaus (KKH) in Erfurt als jüngstes eine Station mit elf Zimmern eröffnet. Das christliche Haus hatte sich lange schwer damit getan, geht nun aber auch mit der Zeit.