Auf dem Gelände des Weimarer Sophien- und Hufelandklinikums ist Freitagmorgen der Spatenstich für eine Tagesklinik gesetzt worden. Laut Klinik werden in den Neubau die psychiatrische und psychosomatische Tageskliniken sowie Institutsambulanzen einziehen.

Feierlicher Spatenstich mit Musik für eine neue Tagesklinik in Weimar Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Der Neubau wurde bereits 2009 beantragt, teilte Rektor Axel Kramme in seiner Festrede mit. Der Bedarf sei stetig gestiegen. Die Klinik betreibt bereits Tageskliniken vor Ort, aber auch an anderen Standorten, darunter in Apolda.