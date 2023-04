Über den Religionsunterricht wird debattiert, weil die Schülerzahlen im Unterricht immer geringer werden. So besuchten in Thüringen nur etwa 19 Prozent der Schüler im vergangenen Schuljahr den Religionsunterricht. Die EKM sieht Ursachen dafür auch im Lehrermangel. Besonders an Grundschulen im ländlichen Raum könne oft kein Unterricht an den Schulen angeboten werden. Dabei liege der Anteil der evangelischen Schüler bei circa 70 Prozent im Freistaat.