Evangelische Kirche Mission erfüllt? Was der neue Rekord bei den Kirchenaustritten bedeutet

Wenn sonntags landauf, landab die Glocken läuten, dann tun sie das für immer weniger Menschen. In dieser Woche gab es die aktuellen Zahlen für die evangelischen Christen in Deutschland. Danach gehörten im Jahr 2022 beispielsweise der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) noch 616.000 Mitglieder an, rund 22.000 weniger als im Jahr zuvor. Zu Alarmstimmung hat das in der Kirchenleitung nicht geführt. Wir haben den Leipziger Religionsoziologen Gert Pickel und Oberkirchenrat Christian Fuhrmann (EKM) um eine Interpretation gebeten: