Wenn am 1. September in Thüringen ein neuer Landtag gewählt wird , steht ein knappes Drittel der jetzigen Abgeordneten nicht noch einmal auf den Wahlzetteln. 24 der 90 Landtagsmitglieder kandidieren nicht mehr.

Die meisten von ihnen sitzen in der derzeit größten Fraktion: Die Linke hat im aktuellen Landtag 29 Abgeordnete, von denen zehn nicht wieder antreten. Zu ihnen gehört Landtagspräsidentin Birgit Pommer . Sie sagte MDR THÜRINGEN: "Im Januar werde ich 66 und habe vor, in den Ruhestand zu gehen."

Vor allem wolle sie Platz machen für Jüngere. "Ich bin jetzt 30 Jahre sehr aktiv, zehn Jahre davon auf der Landesebene, ich finde, nach zehn Jahren hat man sein Bestes gegeben, erst recht in meinem Alter." Das bedeutet nicht, dass Pommer sich ganz aus der Politik zurückzieht. Ihr Amt als stellvertretende Landesvorsitzende der Linken will sie weiter ausüben. Sie sagt außerdem: "Ich bin im Kreisverband in Nordhausen und in mehreren Ehrenämtern aktiv, das werde ich weiterhin tun."