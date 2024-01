Bildrechte: dpa

Landespolitik CDU-Abgeordneter Raymond Walk tritt nicht mehr bei Landtagswahl an

09. Januar 2024, 17:08 Uhr

Der CDU-Landtagsabgeordnete Raymond Walk will bei der Landtagswahl im kommenden Herbst nicht mehr kandidieren. Damit verliert die Landtagsfraktion eine zentrale Figur. Seiner Partei will der in Eisenach Wohnende aber weiter erhalten bleiben.