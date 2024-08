Linken-Co-Landeschefin Ulrike Grosse-Röthig wies die Vorwürfe von Engel zurück. Auch der Linken-Landesvorstand sei entsetzt und erschüttert, sagte Grosse-Röthig MDR THÜRINGEN. Der betreffende Abgeordnete habe erklärt, alle Ämter und politischen Tätigkeiten ruhen zu lassen. Deshalb habe sich die Linken-Landesspitze in der Sitzung am Freitagabend zunächst gegen einen Parteiausschluss entschieden. Darüber hinaus wolle sich der Beschuldigte in naher Zukunft zu dem Vorwurf des Besitzes der Kinderpornografie äußern. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft würden mit aller Kraft unterstützt.