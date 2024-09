Der Vize-Vorsitzende der AfD in Thüringen, Torben Braga, kündigte an, als stärkste Partei mit anderen Parteien Gespräche führen zu wollen: "Es ist Rolle der stärksten Partei, den anderen Parteien Gespräche anzubieten", sagte er am Sonntagabend vor dem Lokal der für Medien geschlossenen Wahlparty in Erfurt. Montagabend werde der Landesvorstand entscheiden, welchen Parteien Gesprächsangebote unterbreitet werden sollen. Auch der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla leitet aus dem Abschneiden seiner Partei in Thüringen einen Regierungsauftrag ab. "Wir haben dort ein sensationelles Ergebnis erzielt", sagte er im ZDF. "Wenn man den Wählerwillen berücksichtigt, wird es ohne die AfD nicht gehen." AfD-Landeschef Björn Höcke hatte in der ARD den Erfolg seiner Partei als "historischen Sieg" bezeichnet und seine Bereitschaft erklärt, "Regierungsverantwortung zu übernehmen".