Entscheidung in Sachen Neuwahl? Linke und Grüne wollen bereits Freitag über Landtagsauflösung beraten

Fällt bereits am Freitag die Entscheidung über mögliche Neuwahlen in Thüringen? Linke und Grüne wollen in Fraktionssitzungen beraten, ob der Landtag wie geplant am kommenden Montag aufgelöst werden soll.