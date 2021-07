Mit ihr wären die 60 Stimmen sicher gewesen - wenn es in diesem politischen Schachspiel so etwas wie Sicherheit überhaupt gibt. Ende Juni wurde auch dies wieder Makulatur, weil sich zwei Linke-Abgeordnete querstellen: Knut Korschewsky und Kati Engel lehnen es ab , den Landtag mit Stimmen aus den Reihen der FDP oder der AfD aufzulösen - sie fordern, dass die CDU wie vereinbart "liefert".

FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich hat sich lange geziert, am Mittwoch ließ er die Katze aus dem Sack: Er und die übrigen drei Abgeordneten neben Ute Bergner wollen sich enthalten , wenn am Montag über die Landtagsauflösung abgestimmt wird - und eine Enthaltung ist eben keine Ja-Stimme.

AfD-Fraktionschef Björn Höcke sagte am Mittwoch, es werde keinen Fraktionszwang geben, und er höre in seinen Reihen solche und solche Stimmen. Er persönlich habe eine gewisse Sympathie für Neuwahlen. Konkreter wurde Höcke nicht.

Per Handzeichen, also offen - so will es § 41 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags. Das bedeutet: Die Abgeordneten im Plenarsaal werden von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Die Linke) gefragt, wer für die Landtagsauflösung stimmt, wer dagegen stimmt und wer sich enthält. Arm nach oben, Arm unten lassen - alles ganz einfach. Oder?