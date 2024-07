Menschen in Thüringen wollen einen politischen Wechsel

Außerdem wolle die CDU, wenn sie in Regierungsverantwortung sei, eine Politik für Stadt und Land machen. Voigt verwies auf die Ergebnisse der Kommunalwahl. Dort sei die Union als stärkste Kraft in den Kommunalparlamenten hervorgegangen. Die Menschen in Thüringen wollten einen politischen Wechsel, den gebe es nur mit der CDU.

"Das ist eine Riesenchance, dass Thüringen wieder zurück in normales Fahrwasser gelangt", sagte Voigt. Der AfD warf er vor, nicht für einen echten Patriotismus zu stehen. Die CDU lebe einen fröhlichen Patriotismus, wie er bei der Fußball-Europameisterschaft zu sehen gewesen sei. Die Union sei damit das echte Bollwerk für die Demokratie.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Ganz Europa blickt auf Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen

Ähnlich äußerte sich CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen würden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und darüber hinaus beobachtet. Er verstehe, dass Menschen in Ostdeutschland unzufrieden seien. "Aber soll man deswegen AfD oder BSW wählen und damit eine Regierungsbildung in diesen Bundesländern enorm erschweren", fragte Merz.

Nach Angaben des CDU-Chefs gibt es zwischen der CDU und der AfD grundlegende Unterschiede. Konservative Patrioten wie die Christdemokraten liebten das eigene Land, Nationalisten wie die AfD-Politiker hassten alle anderen. Mit dieser Partei könne es keine Zusammenarbeit geben.