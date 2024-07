Der einst dienstälteste Bürgermeister Thüringens, Michael Brychcy (CDU), möchte nun per Direktmandat in den Landtag einziehen. Der 62-Jährige war seit Oktober 1989 Bürgermeister von Waltershausen und ist Präsident des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes.

Der stellvertretende Ministerpräsident Thüringens Georg Maier (SPD) tritt als künftig per Direktmandat im Landtag vertreten bleiben. Er wurde 1967 in Singen geboren und studierte nach dem Wehrdienst Betriebswirtschaftslehre in Mannheim und Sankt Gallen. Seine berufliche Laufbahn begann 1995 in Erfurt bei der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Ein Jahr später wechselte er zu einer Bankengruppe in Frankfurt am Main, wo er bis 2015 mehrere Positionen inne hatte.