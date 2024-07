Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Der SPD-Politiker Matthias Hey hat 2009 das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Gotha II errungen, seitdem immer wieder gewonnen und will es 2024 verteidigen. Er wurde 1970 in Erfurt geboren. Nach seinem Schulabschluss wurde er Facharbeiter für Drucktechnik und arbeitete in dem Bereich bis 1991. Bis 1994 ließ er sich zum Steuerfachwirt in der Thüringer Steuerverwaltung ausbilden. Danach arbeitete er im Gothaer Finanzamt. Vor seinem Einzug in den Landtag 2009 war er Beigeordneter für Finanzen in der Stadt Gotha.

Seiner Partei ist er 1996 beigetreten. 2001 zog er als Kandidat für die SPD bei den Kommunalwahlen in den Gothaer Stadtrat ein und wurde 2005 der Vorsitzende der Stadtratsfraktion. Nach seiner ersten Wiederwahl 2014 wurde er SPD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag. Matthias Hey lebt in einer Lebensgemeinschaft und ist Vater von zwei Kindern.

Die Kandidatin der CDU für das Direktmandat im Wahlkreis Gotha II ist Marion Rosin. Sie wurde 1969 in Jena geboren und war bereits von 2014 bis 2019 im Thüringer Landtag. Damals allerdings noch für die SPD.

Nach ihrem Abitur war sie kurz als Erzieherin beschäftigt, bevor sie 1989 ihr Studium am Institut für Lehrerbildung im Ostthüringer Crossen begann. 1997 schloss sie ihr Aufbaustudium als Diplom-Pädagogin ab. Danach war sie Journalistin bei der "Thüringer Allgemeine" und Pressereferentin für die SPD-Landtagsfraktion in Erfurt. Ab 2000 übernahm sie die Stelle als Geschäftsführerin der Naturfreundejugend in Thüringen. Ab 2004 arbeitete sie als Grundschullehrerin in Thüringen und war 2012 bis 2014 Schulleiterin in Arnstadt.

2014 wurde sie für die SPD Mitglied des Thüringer Landtags. Im April 2017 trat sie CDU-Landtagsfraktion bei und blieb bis zu ihrem Mandatsverlust 2019 im Landtag sitzen. Rosin ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sebastian Vogt tritt bei der Landtagswahl im September für Die Linke an. Er wurde 1987 geboren und arbeitet als Softwareentwickler. Seiner Partei ist er 2021 beigetreten. Er ist verheiratet und wohnt in Gotha.

Für die AfD geht bei der Thüringer Landtagswahl im September Stephan Steinbrück ins Rennen. Er wurde 1975 geboren. Der gelernte Zentralheizungs- und Lüftungsbauer war als Bürokaufmann und Zeitsoldat tätig und arbeitet als Maschinen- und Anlagenfahrer bei der Gothaer Brauerei. Er wohnt in Gotha-Uelleben, hat vier Kinder und gehört sowohl dem Stadtrat als auch dem Kreistag von Gotha an. Im Juni 2024 verlor er bei der Landrats-Stichwahl im Kreis Gotha.

Um das Direktmandat im Wahlkreis Gotha II kandidiert für die FDP Torsten Klöppel. Der gebürtige Sondershäuser ist selbstständiger Kaufmann und ausgebildeter Krankenpfleger. Er leitet einen Lebensmitteleinzelhandel. Klöppel lebt in einer Beziehung und hat ein Kind.

Der einzige parteilose Bewerber im Wahlkreis Gotha II ist Birger Gröning. Er hatte bei der Landtagswahl 2019 ein Direktmandat für die AfD im Wahlkreis Gotha I erhalten und ist seitdem im Thüringer Landtag. Gröning wurde 1975 in Schwerin geboren und absolvierte 1995 eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Danach ging er für zehn Jahre zur Bundeswehr. Nach seiner Dienstzeit ließ er sich zum Physiotherapeuten ausbilden. In diesem Bereich war er bis zu seinem Einzug in den Landtag tätig.

Im März 2022 trat er aus der Partei AfD aus. Er gründete die Partei Bürger für Thüringen mit, aus welcher er später ebenfalls wieder ausgetreten ist. Birger Gröning ist verheiratet.

Zum Wahlkreis Gotha II gehört neben der namensgebenden Stadt Gotha noch die Gemeinde Hörsel. Im Wahlkreis sind circa 38.000 Personen Wahlberechtigt. In Gotha, der fünftgrößten Stadt Thüringens, begründete 1820 Ernst-Wilhelm Arnoldi mit der Gothaer Versicherung das deutsche Versicherungswesen. In Gotha fährt mit der Straßenbahn und der Thüringerwaldbahn eine der letzten Überlandstraßenbahnen Deutschlands. Das Schloss Friedenstein mit dem ältesten Englischen Garten auf dem Festland-Europa ist das Wahrzeichen der Stadt.