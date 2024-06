Wahl-Gewinner Onno Eckert sagte am Sonntagabend "Ich bin erstmal glücklich. Ich denke in erster Linie kommt es nicht darauf an, welches Prozentpünktchen wie ist. Das Ergebnis ist deutlich, das ist gut. Die Wahl ist klar gewonnen, das ist auch gut. Wenn man es insgesamt einordnet, dann wird das Ergebnis noch ein bisschen besser, als man es an den Zahlen festmachen kann. Deshalb ist es ein guter Abend für die Sozialdemokraten im Landkreis Gotha. Ich bin glücklich heute, ich bin guter Dinge und ab morgen geht die Arbeit weiter."