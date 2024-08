Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Für die CDU will Christian Tischner die 2014 und 2019 errungenen Landtags-Direktmandate im Wahlkreis Greiz II verteidigen. Der gebürtige Greizer wurde 1981 geboren und hat nach dem Abitur an den Universitäten Jena und Halle/Saale Geschichte und Politikwissenschaften studiert. 2006 legte er sein erstes Staatsexamen ab und begann sein Referendariat am Staatlichen Gymnasium Greiz. Das zweite Staatsexamen legte er 2008 ab. Tischner blieb bis 2010 an der Schule als Gymnasiallehrer.

Parallel war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bis 2012 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. An der Universität Bremen war Tischner ein Jahr Universitätslektor und war bis 2014 Lehrer an einer Gesamtschule in Jena. Zwischen 2011 und 2016 dozierte er an der Universität Passau. Seit 2012 ist Tischner Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft an der FSU Jena.

Tischner ist seit 1997 Mitglied der CDU. Innerhalb der Partei ist er Mitglied des Kreisverbandvorstandes sowie im Stadtrat in Greiz und im Kreistag. Bei der Fraktion im Stadtrat Greiz hat er den Vorsitz inne. Christian Tischner ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Bildrechte: Die Linke Thüringen

Für die Linken kandidiert Leon Maximilian Walter für das Direktmandat im Wahlkreis Greiz II. Er wurde 2001 in Werdau geboren und schloss 2023 eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten ab. Derzeit ist er als Sachbearbeiter in einem Jugendamt beschäftigt. Seiner Partei ist er 2017 beigetreten und sitzt seit 2021 als Mitglied im Landesvorstand.

Bildrechte: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Der Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke, kandidiert im Wahlkreis Greiz II für ein Direktmandat. Er wurde 1972 im westfälischen Lünen geboren und studierte Lehramt an den Universitäten in Bonn, Gießen und Marburg. Seine beiden Staatsexamen legte er 1998 und 2001 für das Lehramt an Gymnasien ab. Zwischen 2003 und 2005 folgte ein postgraduales Masterstudium des Schulmanagements.

Höcke war von 1999 bis 2014 an verschiedenen Schulen in Hessen tätig. Bei der Landtagswahl 2014 konnte er ein Direktmandat erzielen und zog das erste Mal in den Thüringer Landtag ein. 2019 konnte er sein Mandat nicht verteidigen, zog jedoch über die Landesliste in den Landtag ein.