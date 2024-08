Bildrechte: Anna Schroll/MDR THÜRINGEN

Jens Thomas tritt bei der Landtagswahl im September für Die Linke im Wahlkreis Jena I an. Thomas wurde 1976 in Gera geboren. An der Friedrich-Schiller-Universität Jena studierte er Geschichte und Politikwissenschaften. Im Stadtrat von Jena ist er seit 2004 Mitglied war von 2011 bis 2024 Vorsitzender der Linken in Jena. Bei der Kommunalwahl 2024 kandidierte er für das Amt des Oberbürgermeisters in Jena, scheiterte aber im ersten Wahlgang. Jens Thomas ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Die Kandidatin der Alternative für Deutschland im Wahlkreis Jena I heißt Elisabeth Mengel-Stähle. Sie wurde 1982 in Sömmerda geboren und ist gelernte Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Seit 2002 arbeitet sie in einem Hausverwaltungsunternehmen in Jena.

Die CDU hat den parteilosen Chemieprofessor und Stadtrat Ulrich Sigmar Schubert als Kandidaten für das Direktmandat im Wahlkreis Jena I aufgestellt. Geboren 1969 in Tübingen, studierte er bis 1993 Chemie in Frankfurt und Bayreuth mit Auslandsaufenthalt in Richmond (USA). Seine Doktorarbeit schrieb er 1995 in Bayreuth und Tampa (USA). Danach war er für ein Jahr Postdoktorand Aufenthalt an der Universität Straßburg. An der Technischen Universität München habilitierte er und übernahm 1999 seine erste Professur an der Ludwigs-Maximilians-Universität München, gefolgt von einer Professur in Eindhoven in den Niederlanden. Seit 2007 hat er den Lehrstuhl für Organische und Makromolekulare Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena inne. Schubert gehört der CDU-Fraktion im Jenaer Stadtrat an und ist Vorsitzender des Kommunalparlaments. Er ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.

Daniela Gruber ist die Kandidatin der Sozialdemokraten im Wahlkreis Jena I. Gruber wurde 1980 geboren und studierte an der Uni Jena und an der University of Århus in Dänemark Politikwissenschaften, Englische Literatur und Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Sie schloss das Studium als Magistra ab. Gruber ist aktuell als Geschäftsführerin des Imre-Kertész-Kollegs der Friedrich-Schiller-Universität Jena tätig. Außerdem gehört sie als sachkundige Bürgerin dem Werkausschuss Kultur & Marketing sowie dem Finanzausschuss des Stadtrats an.

Die Kandidatin des Bündnis 90/Die Grünen für das Direktmandat im Wahlkreis Jena I ist Christina Prothmann. Geboren 1990 in Freiburg im Breisgau, lebt sie seit 2017 in Jena. Derzeit leitet sie ein digitales Integrationsprojekt. In Jena-Süd ist sie seit 2022 Ortsteilbürgermeisterin, außerdem ist sie Sprecherin des Grünen-Kreisverbands Jena.

Die Liberalen schicken Petra Teufel ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Jena I. Sie wurde 1988 in Erlangen geboren und hat von 2006 bis 2011 Mathematik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena studiert. Ihre beruflichen Stationen waren ein IT-Dienstleistungsunternehmen in Ulm, der Medienkonzern Axel Springer in Berlin, ein Softwareunternehmen in Jena tätig, der Thüringer Landtag (Referentin) und die Deutsche Telekom, für sie derzeit arbeitet.

Bei der FDP bekleidet sie seit 2018 das Amt der stellvertretenden Kreisvorsitzenden im Kreisverband Jena-Saale-Holzland. Im Jenaer Stadtrat sitzt sie seit 2021 und ist eine der stellvertretenden Landesvorsitzenden der FDP in Thüringen. Petra Teufel ist verheiratet und Mutter.

Für die Freien Wähler kandidiert im September Bertram Pelzer um das Direktmandat in Jena I. Der gelernte Zerspannungsmechaniker wurde 1955 in Aue im heutigen Sachsen geboren und gründete nach seinem Wirtschaftsstudium ein Maschinenbauunternehmen in Jena. 2023 gab er die Geschäftsführung ab und ist seitdem in Rente.

Seit 2020 ist er Mitglied bei den Freien Wählern in Thüringen.

Der Wahlkreis Jena I umfasst von der kreisfreien Stadt die westlichen Ortsteile Ammerbach, Burgau, Closewitz, Cospeda, Göschwitz, Isserstedt, Jena-Nord, Jena-Süd, Jena-West, Jena-Zentrum, Krippendorf, Leutra, Lichtenhain, Lützeroda, Maua, Münchenroda/Remderoda, Vierzehnheiligen und Winzerla. In der Universitätsstadt Jena leben 108.000 Menschen auf einer Fläche von 115 Quadratkilometern. Die Stadt liegt im mittleren Saaletal eingeklemmt zwischen Muschelkalk- und Buntsandsteinhängen. Mit rund 21.000 Studierenden ist Jena der wichtigste Universitäts- und Hochschulstandort Thüringens. Mehrere wissenschaftlichen Institute haben hier einen Standort. Das Jenaer Universitätsklinikum bildet den größten Arbeitgeber der Region. Bekannt ist Jena außerdem für seine feinmechanische und optische Industrie, die durch den Carl-Zeiss-Konzern eine lange Tradition in der Stadt hat. Im Wahlkreis leben circa 45.000 Wahlberechtigte.