Als Amtsinhaber im Kyffhäuserkreis I - Eichsfeld III will Stefan Schard von der CDU das 2019 errungene Direktmandat im Wahlkreis verteidigen. Schard wurde 1974 in Erfurt geboren und hat ab 1995 in Jena Jura studiert. Als Referendar arbeitete er dabei am Landgericht in Erfurt.

An der Berufsakademie Eisenach war er von 2005 bis 2006 als Dozent tätig. Ab 2005 war er bei der Agentur für Arbeit in Erfurt beschäftigt, bevor er 2009 geschäftsleitender Beamter in der Stadtverwaltung Sondershausen wurde. Neben seinem Beruf schloss er von 2013 bis 2014 ein Masterstudium in Kommunalwirtschaft an der Hochschule Eberswalde ab.

Innerhalb seiner Partei ist er Mitglied des Landesvorstandes in Thüringen und zudem Kreisvorsitzender im Kyffhäuserkreis. Stefan Schard ist verheiratet und lebt in Sondershausen.

Robert Teske wurde 1990 geboren und ist der Kandidat der AfD für Direktmandat im Wahlkreis Kyffhäuserkreis I - Eichsfeld III. Er leitet das Büro des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag. Robert Teske war von 2016 bis 2019 der Landesvorsitzende der AfD Jugendorganisation Junge Alternative in Bremen.

Donata Vogtschmidt kandidiert für die Partei Die Linke um das Direktmandat im Wahlkreis Kyffhäuserkreis I - Eichsfeld III. Sie wurde 1998 in Koblenz geboren. Sie studierte Staatswissenschaften bis 2022. Während ihres Studiums war sie die Sprecherin der Thüringer Studierendenschaftskonferenz und Honorarkraft an der Ludwig-Bechstein-Schule in Arnstadt. Sie ist als Mandatsnachfolgerin von Susanne Hennig-Wellsow über die Landesliste in den Thüringer Landtag eingezogen.

Als sachkundige Bürgerin der Linkspartei sitzt sie seit 2019 im Stadtrat von Arnstadt. Sie ist Mitglied in den Vorständen des Landesverbandes und des Kreisverbandes Ilm-Kreis der Linkspartei. Donata Vogtschmidt hat ein Kind.

Die Kandidatin der SPD um das Direktmandat für den Kyffhäuserkreis I - Eichsfeld III ist Alexandra Wallrodt. Die 28-Jährige ist Diplom-Verwaltungswirtin und hat einen Masterabschluss in Public Management. Sie ist beim Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen beschäftigt.

Politisch Vertreten ist sie als stellvertretende Landesvorsitzende ihrer Partei im SPD-Landesvorstand. Sie ist Mitglied des Stadtrates von Clingen.

Der Kanditat der Grünen um das Direktmandat im Kyffhäuserkreis I–Eichsfeld III heißt Jürgen Rauschenbach. Er wurde 2023 zum Zweiten Beigeordneten des Kyffhäuserkreises gewählt.

Der junge Kandidat Leon-Rob Diekneite ist der Bewerber der FDP im Wahlkreis. Er wurde 2004 in Sondershausen geboren und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Dachdecker. Bei den Jungen Liberalen in Nordthüringen hat er den Vorsitz inne.

Ralf Köhler ist der einzige parteilose Bewerber im Kyffhäuserkreis I–Eichsfeld III. Bei der Landtagswahl 2019 trat er bereits schon einmal an, damals noch für die AfD.

Im westliche Teil des Kyffhäuserkreises I - Eichsfeld III liegt das Schloss in Sondershausen, die Barbarossahöhle in Rottleben, der Stausee Kelbra und das Kyffhäuserdenkmal. Die Gemeinden des Wahlkreises sind neben Sondershausen Abtsbessingen, Bellstedt, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Greußen, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben und Westgreußen. Im Wahlkreis sind knapp 32.000 Personen Wahlberechtigt.