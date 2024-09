Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Landtagswahl 2024 Wie die 18-Uhr-Prognose zustande kommt

01. September 2024, 16:59 Uhr

Mithilfe der Nachwahlbefragung weiß der MDR schon um 18 Uhr, wie das Wahlergebnis zur Landtagswahl in etwa ausfallen wird. Am Sonntag sind in 180 Wahllokalen in ganz Thüringen Mitarbeitende des Umfrageinstituts infratest dimap unterwegs. Ihr Ziel: Möglichst viele Wählerinnen und Wähler dazu ermuntern, den anonymen Fragebogen auszufüllen. Aus denen leiten die Wahlforscherinnen und Wahlforscher dann eine konkrete Prognose für das Wahlergebnis ab.