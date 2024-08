Bildrechte: Carolin Gerbothe

Carolin Gerbothe ist die Kandidatin der CDU für das Direktmandat im Wahlkreis Nordhausen I. Sie wurde 1991 in Nordhausen geboren. Nach ihrem Landwirtschafts-Studium an der Universität Halle-Wittenberg arbeitete sie von 2016 bis 2020 beim Landratsamt Nordhausen. Seit 2020 unterrichtet sie an einer landwirtschaftlichen Berufsschule, zunächst als Quereinsteigerin. 2023 legte sie ihr zweites Staatsexamen ab.

2014 trat Gerbothe in die Junge Union, der Jugendvereinigung der CDU/CSU, ein. Seit 2015 ist sie stellvertretende Kreisvorsitzende des CDU-Kreisverbandes Nordhausen. Im Kreistag Nordhausen hat Gerbothe das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden inne. Sie ist Beisitzerin im Landesvorstand der CDU. Carolin Gerbothe ist Mutter eines Sohnes.

Bildrechte: picture alliance/dpa

Jörg Prophet, Kandidat der AfD, wurde 1962 in Schwerin geboren. 1969 zog er mit seiner Familie nach Nordhausen. Nach einer Ausbildung zum Industriemeister begann er 1986 ein Fernstudium an der Ingenieurschule in Eisleben. 1988 beantragte er die Ausreise aus der DDR und zog mit seiner Familie in die Nähe von Heilbronn, wo er in einem Maschinenbauunternehmen arbeitete. Gemeinsam mit seiner Frau gründete er 1993 einen Produktionsbetrieb, den er im Jahr 2000 nach Nordhausen verlagerte.

2016 trat Prophet in die AfD ein und wurde 2019 zum Sprecher des neu gegründeten AfD-Kreisverbandes Nordhausen gewählt. Im selben Jahr wurde er Mitglied des Stadtrates und des Kreistages Nordhausen. Seit 2023 ist er Beisitzer im Vorstand des AfD-Kreisverbandes Nordhausen. Im Jahr 2023 kandidierte er erfolglos für das Amt des Oberbürgermeisters in Nordhausen. Jörg Prophet ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Bildrechte: Die Linke Thüringen

Tim Rosenstock tritt bei der Landtagswahl im September für Die Linke an. Er wurde 1991 in Nordhausen geboren, machte 2010 sein Abitur am Humboldt-Gymnasium Nordhausen und absolvierte anschließend seinen Zivildienst beim Jugendsozialwerk Nordhausen. Anschließend studierte er an der Universität Jena, der Universität Erfurt und der Hochschule Nordhausen.

Von 2012 bis 2014 arbeitete er als freier Mitarbeiter bei der Lokalredaktion "Thüringer Allgemeinen" in Nordhausen. Von 2014 bis 2022 war er als studentischer Mitarbeiter bei der Landtagsabgeordneten Katja Mitteldorf (Die Linke) tätig. Seit September 2022 ist er ihr Büroleiter in Nordhausen.

Der Kommunalpolitiker gehörte von 2014 bis 2019 dem Ortschaftsrat Uthleben an. Rosenstock sitzt seit 2019 im Kreistag Nordhausen und ist seit 2024 stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag Nordhausen. Außerdem ist er seit 2024 Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat Heringen.

Bildrechte: SPD Thüringen

Für die SPD geht Juliane Schinkel ins Rennen um das Direktmandat für den Wahlkreis Nordhausen I. Sie wurde 1985 in Nordhausen geboren und absolvierte ein Master in Erziehungswissenschaften. Anschließend arbeitete sie in verschiedenen pädagogischen Feldern, unter anderen der Hochschullehre und der Flüchtlings- und Jugendhilfe. Derzeit ist sie in der Erwachsenenbildung im Kyffhäuserkreis tätig.