Patrick Beier kam 2019 über die Landesliste der Linkspartei in den Thüringer Landtag im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I. Dieses Jahr will er per Direktmandat in den Landtag einziehen. Beier wurde 1993 in Meiningen geboren und studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaft an der Universität Jena. Nach dem Studium beendete er 2018 eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Stadt Zella-Mehlis. Dort war er bis zum Einzug in den Landtag in der Finanzabteilung tätig.

Seiner Partei trat er 2013 bei und wurde 2015 Mitglied des Kreisvorstandes in Schmalkalden-Meiningen. Zwischen 2015 und 2023 leitete er den Kreisverband. Im Landesvorstand der Linken saß er von 2017 bis 2019. Seit 2019 sitzt er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Stadtrat von Meiningen und ist Mitglied im Kreistag von Schmalkalden-Meiningen.

Die FDP schickt dieses Jahr Alexander Andree als Kandidat um das Direktmandat ins Rennen. Andree wurde 1983 in Suhl geboren und studierte von 2004 bis 2010 Jura an der Universität Bonn. Sein Referendariat legte er 2014 am Landgericht Meiningen ab und ist seitdem in Meiningen als Rechtsanwalt tätig.

Mitglied der FDP ist er seit 2009. Zum stellvertretenden Vorsitzenden der FDP im Stadtrat Meiningen wurde er 2021 gewählt.

Erik Thürmer wurde 1984 in Leipzig geboren und ist der Kandidat der CDU für das Direktmandat im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I. Über das Landratsamt des Wartburgkreises studierte er an der Verwaltungsfachhochschule Gotha und schloss dort als Diplom-Verwaltungswirt ab. Im Anschluss absolvierte er die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann und war bis 2014 bei verschiedenen Berufsfeuerwehren tätig. Seit 2014 ist er Bürgermeister der Stadt Kaltennordheim.

Mit 20 Jahren wurde er bereits in den Gemeinderat von Steinbach gewählt. 2013 fungierte er als Übergangsbürgermeister in Bad Liebenstein. Er wurde 2019 zum stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Meiningen gewählt. Erik Thürmer ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Christian Horn tritt bei der Landtagswahl im September für die Piratenpartei im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I an. Der 37-Jährige machte nach seinem Fachabitur 2006 eine Ausbildung zum Industriekaufmann und begann im Anschluss, Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule Schmalkalden zu studieren. Nach seinem Abschluss 2015 ist er im Vertriebsinnendienst der Metallindustrie tätig.

Er wurde 2012 Mitglied der Piratenpartei und übernahm 2014 den stellvertretenden Vorsitz des Kreisverbandes in Schmalkalden-Meiningen. 2016 wurde er zum Vorsitzenden der Piraten in Schmalkalden-Meiningen gewählt und ist seit 2019 Mitglied des Kreistages.

Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Als Mandatsnachfolgerin für Finanzministerin Heike Taubert ist Janine Merz seit 2020 im Thüringer Landtag. Im September möchte sie per Direktmandat erneut in den Landtag einziehen. Sie wurde 1980 in Meiningen geboren und ist ausgebildete Bankkauffrau. Nach ihrer Lehre studierte sie BWL an einer Fachhochschule bis 2006. Danach war sie zehn Jahre als Betriebswirtin für Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung in einer Steuerkanzlei beschäftigt und wurde 2016 Referentin am Meininger Staatstheater.

Merz trat 2002 in die SPD ein und wurde 2012 zur SPD-Vorsitzenden in Meiningen gewählt. Seit 2014 ist sie Mitglied im Kreistag Schmalkalden-Meiningen und wurde 2019 ehrenamtliche Beigeordnete des Landkreises. Janine Merz ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt mit ihrer Familie in Meiningen.

Die Kandidatin für das Landtags-Direktmandat der AfD im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I ist Vivien Rottstedt. Sie sitzt im Landesvorstand der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative und im Kreisvorstand des Schmalkalden-Meiningen-Kreis. Bei der Kommunalwahl im Mai wurde sie in den Stadtrat von Erfurt gewählt. Sie wurde 1993 geboren, wohnt in Erfurt und ist Mutter.

Anne-Kathrin Westhäuser ist die Kandidatin der Freien Wähler in Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I. In Hildburghausen wurde sie 1987 geboren. Sie beendete 2008 eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin und begann 2011 ihr Pharmazie-Studium an der Universität Jena. Danach machte sie an der Hochschule Schmalkalden ihren Abschluss als Apothekenbetriebswirt.

Seit 2016 war sie in verschiedenen Apotheken in Bayern und Thüringen beschäftigt. Im August 2022 übernahm sie für ein halbes Jahr eine Lehrstelle an der Regelschule Schönbrunn. Im Frühjahr 2023 wurde sie Filialleiterin einer Apotheke in Coburg und wurde im Oktober Inhaberin der Feldstein-Apotheke in Themar.

Als Moderatorin ist sie seit 2007 in der Kinderunterhaltung tätig. In Ehrenberg hat sie seit 2019 einen Sitz im Gemeinderat inne und wurde 2022 zur Beisitzerin ihrer Partei im Landkreis Hildburghausen gewählt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden Freien Wähler in Thüringen wurde sie im März 2024 gewählt.

Der südliche Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen I des Landkreises umfasst die Gemeinden rund um die Stadt Meiningen. Im Süden grenzt er an Bayern. Die zugehörigen Gemeinden sind Belrieth, Birx, Christes, Dillstädt, Einhausen, Ellingshausen, Erbenhausen, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Kaltennordheim, Kühndorf, Leutersdorf, Mehmels, Meiningen, Neubrunn, Obermaßfeld-Grimmenthal, Oberweid, Rhönblick, Rippershausen, Ritschenhausen, Rohr, Schwallungen, Schwarza, Sülzfeld, Untermaßfeld, Utendorf, Vachdorf und Wasungen. Der Wahlkreis hat circa 45.000 Wahlberechtigte.