Die AfD schickt im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen II Jan Abicht ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Er ist der Vorsitzende der AfD im Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

Der Kandidat der SPD für das Direktmandat im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen II ist Carsten Feller. Nach Abitur und Dienst bei der Bundeswehr studierte er an den Universitäten Gießen und Lissabon Geschichte, Politikwissenschaft und öffentliches Recht.

Im Transferzentrum Mittelhessen arbeitete er bis 1996 als Projektleiter, bevor er eine PR-Agentur gründete und leitete. Ab 1997 leitete er an der Hochschule Schmalkalden das Referat für Kommunikation, bis er 2007 Kanzler an der Hochschule Fulda wurde. Dort studierte er berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre.

2011 wurde er Referatsleiter für Universitäten am sächsischen Wissenschaftsministerium in Dresden. Er wechselte 2014 ebenfalls als Abteilungsleiter in das Wissenschaftsministerium von Brandenburg. Seit 2020 ist er Staatssekretär im Thüringer Wirtschaftsministerium.

Der SPD trat er 1998 bei und war dort von 1999 bis 2003 Vorsitzender der Jungsozialisten im Kreis Schmalkalden-Meiningen. Im Vorstand des SPD-Kreisverbandes war er von 1999 bis 2006. Carsten Feller ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Für die Christdemokraten kandidiert Stefan Tanneberger für das Direktmandat im Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen II. Er wurde 1981 in Jena geboren und studierte nach seinem Bundeswehrdienst ab 2000 Betriebswirtschaftslehre in Jena. Danach fing er bei einem Biotechnologie-Start-Up in Jena an.

2008 wanderte er nach Kalifornien aus, um dort als Vertriebler zu arbeiten. Drei Jahre später zog er zurück, um in Geisa bei einem Unternehmen als Vertriebsmitarbeiter zu arbeiten.

Seit 2019 ist er Christdemokrat in Schmalkalden und sitzt im Ortschaftsrat von Wernhausen und dem Kreisvorstand seiner Partei. Tanneberger lebt in einer Partnerschaft und hat drei Kinder.

Bildrechte: MDR/Stefanie Gorzize

Die FDP schickt dieses Jahr Stefanie Gorzize als Kandidatin um das Direktmandat ins Rennen. Die gelernte Biologielaborantin und Bürokauffrau arbeitete als Büroleiterin und Sekretärin sowie seit 2014 nebenberuflich als Versicherungsvertreterin.

2019 trat sie der FDP bei und wurde im selben Jahr stellvertretende Ortsteilbürgermeisterin von Kaltennordheim. Die Vize-Kreisvorsitzende der FDP in Schmalkalden-Meiningen wurde bei der Kommunalwahl 2024 zur Bürgermeisterin in Andenhausen gewählt. Stefanie Gorzize lebt in Andenhausen und ist alleinerziehende Mutter.

Bildrechte: MDR/Ronald Hande

Ronald Hande möchte für seine Partei Die Linke per Direktmandat in den Landtag einziehen. 1977 in Halle/Saale geboren, absolvierte er nach dem Abitur 1996 seinen Grundwehrdienst in der Bundeswehr. Er begann Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Schmalkalden zu studieren, wandelte dies jedoch in ein berufsbegleitendes Fernstudium um. Dieses schloss er 2004 als Kaufmann ab.

Bis 2013 machte er sich im Bereich Druck und Marketing selbständig. Zwischen 2009 und 2015 war er Mitarbeiter in den Wahlkreisbüros der Landtagsabgeordneten Manfred Hellmann und Steffen Harzer. Über die Landesliste seiner Partei kam er 2015 selbst in den Landtag.

In die Partei ist er 2007 eingetreten, leitete von 2013 bis 2015 den Kreisverband. Er sitzt im Stadtrat von Zella-Mehlis und ist seit 2014 der ehrenamtliche Bürgermeister von Benshausen. Ronald Hande ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Monique Avemarg ist die Kandidatin der Freien Wähler in Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen II. Die gelernte medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin wurde 1980 in Suhl geboren.

Schmalkalden-Meiningen II liegt im nordöstlichen Teil des Landkreises und umfasst die Gemeinden Breitungen/Werra, Brotterode-Trusetal, Fambach, Floh-Seligenthal, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg. Die Region ist bekannt für den Rennsteig und die Viba Nougat-Welt in Schmalkalden. Der Wahlkreis hat knapp 41.000 Wahlberechtigte.