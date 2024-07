Bildrechte: imago/Jacob Schröter

Für die CDU will Beate Meißner die 2009, 2014 und 2019 errungenen Direktmandate im Wahlkreis Sonneberg I erneut verteidigen. Sie wurde 1982 in Marienberg geboren und studierte ab 2000 Jura an der Universität Jena. Ihr erstes Staatsexamen legte sie 2005 ab. Als Referendarin am Landgericht Erfurt machte sie 2011 ihr zweites Staatsexamen. Bereits seit 2006 ist sie Mitglied des Thüringer Landtags, damals als Mandatsnachfolgerin für die ausgeschiedene Abgeordnete Christine Zitzmann, die danach bis 2018 Sonneberger Landrätin war.

Im März 1998 trat Meißner der CDU-Nachwuchsorganisation Jungen Union bei und war zwischen 2001 und 2004 im Landesvorstand der JU vertreten. In der CDU ist sie seit 2003 und seit 2009 sitzt sie im Stadtrat von Sonneberg. CDU-Kreisvorsitzende war sie von 2013 bis 2015 und seit April 2022 erneut. Im September 2020 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden der CDU in Thüringen gewählt. Beate Meißner ist verwitwet und lebt mit ihrer Tochter in Sonneberg.

Der Kandidat für das Direktmandat der MLPD im Wahlkreis Sonneberg I ist Andreas Eifler. Der gelernte Speditionskaufmann und Maschinenbauer wurde 1955 geboren und arbeitet derzeit als Hausmeister.

Er ist seit fast 50 Jahren Mitglied seiner Partei, inklusive der Vorgängerorganisationen, und dabei Mitglied im Landesvorstand. Eifler ist verheiratet, hat drei Töchter und wohnt in Schalkau.

Die SPD schickt im Wahlkreis Sonneberg I Thomas Hofmann ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Hofmann wohnt in Sonneberg.

Die aktuelle Thüringer Ministerin für Landwirtschaft und Infrastruktur, Susanna Karawanskij, möchte im September per Direktmandat in den Landtag einziehen. 1980 in Leipzig geboren, studierte sie ab 1998 Politikwissenschaften an der Universität Leipzig. Bis 2009 war sie dort als Hilfskraft und wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. Sie wurde 2008 Geschäftsführerin der Kreistagsfraktion der Linkspartei in Nordsachsen und zog über die Landesliste ihrer Partei 2013 in den Bundestag ein. Zeitweise war sie Ostkoordinatorin ihrer Fraktion im Bundestag.

2018 wurde sie Arbeits- und Familienministerium in Brandenburg. Im thüringischen Landwirtschaftsministerium wurde sie 2020 Staatssekretärin und ein Jahr später Ministerin. Karawanskij ist verheiratet.

Martin Truckenbrodt wurde 1971 in Coburg geboren und ist der Kandidat der ÖDP für das Direktmandat im Wahlkreis Sonneberg I. Der gelernte Energieelektroniker ist seit 1995 im IT-Bereich tätig. Mitglied bei der ÖDP ist er seit 2009 und wurde 2017 Mitglied des Landesvorstandes. Seit Februar 2020 ist er ehrenamtlicher Landesvorsitzender der ÖDP Thüringen. Truckenbrodt ist verheiratet und hat drei Kinder.

Jürgen Treutler tritt bei der Landtagswahl im September für die Piratenpartei im Wahlkreis Sonneberg I an. Er wurde 1951 in Silberstraße geboren und absolvierte 1970 eine Ausbildung zum Gasmonteur. Er begann sein Studium der Mathematik und Maschinenbau an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt (heute Technische Universität Chemnitz) und schloss es 1976 als Diplomingenieur ab.

In den folgenden Jahren war er als Objektleiter und Hauptenergetiker in Zwickau tätig und wurde 1990 bei den Stadtwerken in Neustadt bei Coburg Betriebsleiter. 2003 übernahm er die technische Leitung eines Tochterunternehmens des Energiekonzerns Eon in Bayern. Seit 2016 ist er in Rente. Er ist Mitglied im Stadtrat von Sonneberg. Treutler ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.

Robert Bauer ist der Kandidat der Freien Wähler für das Direktmandat im Wahlkreis Sonneberg I.

Der Wahlkreis Sonneberg I umfasst die südlichen Landkreis-Gemeinden Föritztal, Frankenblick, Schalkau und Sonneberg. Der fränkisch geprägte Süden des Freistaats Thüringens grenzt im Süden an das Bundesland Bayern. Sehenswürdigkeiten sind unter anderem das deutsche Spielzeugmuseum und das Astronomiemuseum mit der dazugehörigen Sternwarte. Der Wahlkreis hat circa 34.000 Wahlberechtigte.