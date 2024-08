Was meiner Meinung nach passieren muss und was auch für eine nachhaltige und langfristig stabile Demokratie sein muss, dass alle Generationen an einen Tisch zusammenkommen, dass wir möglichst wenig Eintrittshürden haben für junge Leute, aber auch insgesamt in einer Demokratie.



Ich halte es für essenziell, dass wir mehr Menschen befähigen, an diesem Tisch zusammenzukommen, wenn sie nicht nur hochgebildet sind, sondern sagen: Okay, ich kann meine Lebensrealität auch so äußern. Ich bin fähig, mich zu artikulieren. Das muss ja gar nicht heißen, dass dann die Person auch das Gesetz dazu schreibt.



Aber das müssen wir erstmal schaffen. Und da gibt es natürlich ganz viele praktische Möglichkeiten, indem man Diskussionsformate, Austauschformate und mehr schafft. Wahlrecht ist natürlich immer eine Debatte schlechthin. Aber da gehört natürlich ganz, ganz viel politische Bewegung dazu.