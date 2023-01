Zukunft der Landwirtschaft Viel Technik, wenig Dorf-Romantik und Öko bleibt eine Nische

In diesen Tagen trifft sich die Welt der Landwirtschaft auf der Grünen Woche. Da sehen wir in Hochglanz, was heute auf dem Acker und in den Ställen, auf Dachfarmen oder in Gewächshäusern produziert wird. Aber wie sieht die Zukunft aus zwischen Agrarwende und Zeitenwende in der Landwirtschaft? MDR KULTUR hat darüber mit Alfons Balmann gesprochen, den Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) in Halle.