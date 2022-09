Thüringens Bildungsminister Helmut Holter kennt die Kritik an dem Gehaltszuschuss, der 2020 bereits beschlossen wurde und nun ab Oktober 2022 umgesetzt werden soll. Er glaubt, dass auch diejenigen Lehrenden in den strukturschwachen Regionen von der Maßnahme profitieren können, die den Zuschuss nicht bekommen.

"Die Belastung der dort tätigen Kolleginnen und Kollegen ist jetzt schon enorm, sie würde weiter steigen, wenn wir es nicht schaffen, dort Lehrerinnen und Lehrer hinzubringen. Deswegen ist diese Zulage, die wir dort zahlen, am Ende auch eine Entlastung derer, die an diesen Schulen und in diesen Bedarfsregionen tätig sind", erklärt der Minister.